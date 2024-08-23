Медики прибыли к месту захвата заложников исламистами в ИК №19

В исправительной колонии №19 под Волгоградом, где заключенные захватили несколько человек, находится бригада скорой помощи из центральной клинической больницы Суровикинского района. Об этом «Газете.Ru» сообщили в самом медицинском учреждении.

«Да, сейчас там находится машина. Пока одна, потому что там их выводят по одному», — сказал сотрудник скорой помощи.

По данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии в ИК №19. В ведомстве также сообщили, что в настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников. Есть пострадавшие.

Telegram-канал Baza пишет, что три человека погибли при захвате колонии. По данным канала, пяти людям, в том числе одному заключенному, удалось убежать от захватчиков. Среди тех, кому удалось выйти за территорию колонии — начальник ИК №19 Андрей Девятов, он находится в реанимации.

Помимо него, в реанимацию направили еще двоих пострадавших сотрудников ФСИН, сообщает «Интерфакс».

По предварительным данным, колонию захватили четыре человека. Также появилась информация, что нападавшие заявили о принадлежности к Исламскому государству (ИГ (организация запрещена в России)), на видео они выкрикивают исламистские лозунги.

Источник СМИ сообщили, что боевики потребовали $2 млн и вертолет с пилотом. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что для переговоров с бунтовщиками в колонии Волгоградской области направят муллу.