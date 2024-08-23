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Стало известно, сколько заключенных напали на сотрудников ФСИН в волгоградской колонии

ТАСС: минимум трое заключенных напали на сотрудников в ИК Волгоградской области

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Владимир Песня/РИА Новости

Минимум трое заключенных напали на сотрудников ФСИН в ИК-19 в Волгоградской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Захват колонии произошел 23 августа во время заседания дисциплинарной комиссии. Заключенные подняли бунт в ИК №19 и взяли заложников. По информации источника РИА Новости из ФСИН, пострадали несколько человек.

Как уточнили силовики, захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, колонию захватили четыре человека. Также появились сообщения, что нападавшие заявили о принадлежности к террористической группировке.

Начальник колонии Андрей Девятов в результате нападения оказался в реанимации. Заключенные сами отпустили его, пишет Telegram-канал Shot, однако канал Baza называет его в числе тех, кому «удалось сбежать».

Похожий захват колонии радикальными исламистами произошел в июне в Ростове-на-Дону. Тогда шестеро заключенных СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. В результате штурма выжил только один бунтовщик, остальных ликвидировали, заложников спасли.

Ранее сообщалось, что для переговоров с бунтовщиками в колонии Волгоградской области направят муллу.

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