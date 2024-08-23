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В Сочи задержали мужчину, находящегося в международном розыске

В Росгвардии сообщили о задержании в Сочи мужчины, разыскиваемого с 2016 года

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Pavel Golovkin/AP

Сотрудники Росгвардии задержали в Сочи 58-летнего мужчину, находящегося в международном розыске с 2016 года. Об этом сообщили в региональном Telegram-канале ведомства.

«Экипаж вневедомственной охраны в Хостинском районе Сочи задержал 58-летнего приезжего, разыскиваемого полицией Молдавии с 2016 года», — говорится в сообщении.

Незадолго до того, в Казани задержали врача, объявленного в федеральный розыск. Мужчину подозревали в причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью новорожденному во время приема родов. Узнав об уголовном деле, врач покинул России, а позже вернулся обратно. Мужчину арестовали прямо в аэропорту.

Более необычный случай произошел в Москве. В транспорте контролер поймал безбилетника, который, как оказалось, находился в федеральном розыске. Помимо штрафа за проезд без билета, мужчине грозит уголовное разбирательство.

Ранее москвичку в розыске задержали сразу после рождения тройни в роддоме.

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