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Движение по Крымскому мосту перекрыли второй раз за час

Движение по Крымскому мосту временно приостановили второй раз за час

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто второй раз за час. Об этом говорится в Telegram-канале, освещающем оперативную ситуацию на мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в сообщении.

Ранее в начале часа движение также перекрывали. Спустя семь минут ограничения на проезд сняли и движение возобновили.

До этого в ФСБ сообщили о задержании в Крыму троих агентов военной разведки Украины, планировавших подрывы и собиравших информацию о российской армии. Среди них — два гражданина России и один молдаванин. Известно, что как минимум один из задержанных прошел минно-взрывную и стрелковую подготовку, а также обучался выявлению наружного наблюдения и конспиративным способам связи.

Ранее сообщалось, что один из крымских портов переведут в федеральную собственность.

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