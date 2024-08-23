В России могут увеличить субвенции на обязательное медицинское страхование

В России могут дополнительно увеличить субвенцию, которую выделяют из фонда ОМС, на обязательное медицинское страхование. Об этом «Парламентской газете» рассказала председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова.

Она отметила, что в 2024 году ее уже увеличили на 13,6%, однако, многие субъекты страны сочли субвенцию недостаточной.

«В прошлом году мы внимательно работали над этим, удалось увеличить субвенцию примерно на 14 процентов, в первую очередь прибавку получили наши северные территории, то есть 24 субъекта. Затем мы проанализировали, как это повлияло на работу учреждений здравоохранения на местах. И оказалось, что у некоторых регионов все равно есть кредиторская задолженность, значит, им не хватает этих денег», — сказала Перминова.

При этом она отметила, что регионам важно уметь грамотно организовать работу с этими средствами. В связи с этим в процессе формирования бюджета в комитете планируют пригласить в палату представителей регионов, чтобы они рассказали о возможных путях решения проблемы.

В январе премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство утвердило порядок финансирования системы ОМС в новых регионах, на такие цели предусмотрено почти 39 млрд рублей. По словам премьера, средства будут направляться в виде межбюджетных трансфертов напрямую из Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Ранее сообщалось, что из ОМС были исключены два препарата против рака, не имеющие аналогов.