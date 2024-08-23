Россиянам объяснили, какие зарубежные товары подорожают в первую очередь

Из-за проблем с поставками товаров из Китая их стоимость в ближайшее время заметно вырастет. В первую очередь дороже станет одежда и техника. Так, на компьютеры и смартфоны цены скакнут на 15-20%, рассказала в беседе с 360.ru бизнес-эксперт по работе с Китаем Анастасия Холкина.

На объем поставок товаров и цены сильно влияет невозможность их оплатить, так как старые каналы оплаты уже не работают, объяснила эксперт. Сокращается импорт из Китая косметики, продовольственных товаров, что сделает их заметно дороже.

Что касается формирования цен на технику и одежду, то осенью товары из этих категорий итак обычно повышаются в цене. Повышение цен на 10% вполне соответствует уровню инфляции.

«Осенью население всегда больше покупает эти категории товаров, ведь впереди предновогодний период. Люди закупаются различными товарами, в том числе из Китая, заранее. Это сыграет свою роль», — отметила Холкина.

По данным экспертов, особенно подорожает техника, в первую очередь – компьютеры и смартфоны. Рост цен на них составит 15-20%.

Напомним, логисты объясняли, что все больше поставщиков из Китая, опасаясь вторичных санкций, соглашаются отправлять товары только в ту страну, из которой пришел платеж. Из-за этого и прогнозируется рост цен на зарубежные товары.

Ранее сообщалось о резком скачке цен на бензин в России.