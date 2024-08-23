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Суд вынес приговор дилерам, торговавшим наркотиками через почту

ФСБ: организаторам рассылки наркотиков через почту вынесен приговор

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Мосгорсуд вынес приговор участникам преступной группы, которые рассылали наркотики и психотропные вещества в посылках через «Почту России». Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ сообщает РИА Новости.

Организаторы рассылки наркотиков приговорены к лишению свободы в колониях строгого режима на срок от 12 до 17 лет. Их сообщнице, сотруднице «Почты России», присудили три года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

По данным ФСБ, преступники занимались реализацией наркотических и психотропных средств через онлайн-магазины с использованием скрытых интернет-платформ. Для пересылки «товара» они привлекали работников почтовых отделений, которые за вознаграждение делали поддельные банковские карты и регистрировали фальшивые электронные подписи.

Наркотики, поддельные карты и оборудование, которое использовалось для преступлений, были найдены сотрудниками ФСБ при обысках у подозреваемых.

Ранее гражданку Румынии осудили за попытку контрабанды 60 килограммов кокаина.

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