Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дачникам рассказали, как увеличить урожайность картофеля

Профессор Жевора: оздоровление картофеля увеличит его урожайность

close
100%
Depositphotos

Оздоровление картофеля поможет дачникам увеличить его урожайность. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал профессор, директор Федерального исследовательского центра картофеля имени Лорха Сергей Жевора.

«Прежде всего это (низкая урожайность .— Прим. ред.) связано с тем, что у садоводов-любителей картофель уже накопил достаточное количество вирусов, болезней. Это вегетативно размножаемая культура накапливает болезни из года в год. Если в промышленном производстве уже на втором, третьем поколении прекращают использовать репродукцию и переходят к элите, у любителей считается, если взял у соседа, значит, уже обновил семенной материал», — сказал Жевора.

Помимо этого, чтобы получить больше клубней, он советует поливать растения в период бутонизации и до конца цветения. По его словам, чем дольше выращивать картофель на одном месте, тем больше урожая будет теряться.

Депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин до этого говорил, что рядом с картофелем не стоит сажать огурцы, тыкву и томаты.

Ранее были названы самые популярные рецепты с картофелем у россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами