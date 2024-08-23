Дачникам рассказали, как увеличить урожайность картофеля

Оздоровление картофеля поможет дачникам увеличить его урожайность. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал профессор, директор Федерального исследовательского центра картофеля имени Лорха Сергей Жевора.

«Прежде всего это (низкая урожайность .— Прим. ред.) связано с тем, что у садоводов-любителей картофель уже накопил достаточное количество вирусов, болезней. Это вегетативно размножаемая культура накапливает болезни из года в год. Если в промышленном производстве уже на втором, третьем поколении прекращают использовать репродукцию и переходят к элите, у любителей считается, если взял у соседа, значит, уже обновил семенной материал», — сказал Жевора.

Помимо этого, чтобы получить больше клубней, он советует поливать растения в период бутонизации и до конца цветения. По его словам, чем дольше выращивать картофель на одном месте, тем больше урожая будет теряться.

Депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин до этого говорил, что рядом с картофелем не стоит сажать огурцы, тыкву и томаты.

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