В Москве произошла диверсия на железной дороге

Пост секционирования электросети, расположенный на перегоне «Химки–Сходня» Октябрьской железной дороги в Москве, был сожжен неизвестными в ночь на 23 августа. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На месте диверсии найдена брошенная бутылка с горючей смесью. По предварительным данным, неизвестные выкрутили вентиляционные решетки и через отверстия забросили внутрь коктейль Молотова.

Сгоревший пост использовался для защиты от короткого замыкания сети и перераспределения электроэнергии между соседними участками в зависимости от нагрузки. Он состоял из двух помещений и, несмотря на усилия пожарных, выгорел полностью. В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.

12 августа суд в Бурятии приговорил местного жителя к 10 годам колонии строгого режима по статьям «Госизмена» и «Диверсия». По данным силового ведомства, мужчина поджег релейный шкаф на станции Восточно-Сибирской железной дороги. Утверждается, что его курировали украинские спецслужбы.

Ранее в Вологодской области двое подростков подожгли поезд ради 100 тысяч рублей.