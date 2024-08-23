Стало известно, в каком возрасте россияне чаще решаются на смену профессии

Россияне чаще всего решаются на смену профессии в возрасте около 40 лет. При этом мужчины обращаются за помощью в службу занятости с этой целью в 37 лет, отметил в беседе с RT руководитель службы занятости населения Москвы и центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов.

По словам эксперта, несмотря на такую статистику, есть и те, кто желает сменить профессию в возрасте до 30 лет или старше 50 лет. Они готовы пойти на переобучение и начать искать новую работу. Причем если в былые времена большинство россиян жили по принципу «школа – институт – работа», то сегодня они начинают следовать современному принципу, предполагающему продолжение обучения в течение всей жизни, рассказал Тарасов.

Причины смены профессии бывают разные, далеко не все идут на это из-за разочарования, подчеркнул специалист.

«Многие хотят двигаться дальше, сохраняя багаж опыта и применяя его на новом месте», — пояснил он.

Многие россияне также хотят начать свое дело или пойти дальше, получить новые навыки и развитие. Важно, что сделать это можно в любом возрасте, подчеркнул эксперт. Сегодня на рынке труда наблюдается кадровый голод, из-за чего компании ждут работников – как опытных, так и молодых, заключил он.

Россиянам ранее объяснили, как быстро сменить профессию.