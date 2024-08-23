Москвичи протестируют систему электронного голосования перед сентябрьскими выборами

В Москве запустили тестовое голосование перед выборами депутатов Мосгордумы в сентябре. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Поучаствовать в тестировании могут горожане старше 18 лет с постоянной регистрацией в столице. В ходе проверки системы участникам будет предложен вопрос: «Как вы считаете, должна ли Москва по примеру других регионов принять собственный закон об обращении с безнадзорными животными?». При этом им будет нужно выбрать один из пяти предложенных вариантов ответа в полученном бюллетене.

Отмечается, что тестирование электронного голосования направлено на ознакомление москвичей с избирательным процессом. Кроме того, в рамках мероприятия специалисты протестируют готовность и корректность работы системы электронного голосования.

«Во время тестового голосования IТ-специалисты будут проводить публичные испытания московской системы электронного голосования. Они проверят, что все ее элементы, технологии и алгоритмы работают корректно и в штатном режиме, голоса записываются в блокчейн в анонимном, зашифрованном и неизменном виде, а в цепочке блоков информации нет потерь или лишних данных», — говорится в сообщении.

Также специалисты проверят систему на устойчивость при форс-мажорных ситуациях, например во время отключения электричества, потери связи или внешних кибератак.

Получить электронный бюллетень можно онлайн на странице elec.mos.ru (при наличии полной учетной записи на mos.ru), а также с помощью терминала на любом из открытых избирательных участков.

Напомним, выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино пройдут с 6 по 8 сентября. Москвичи смогут отдать голос в электронном формате онлайн на elec.mos.ru или при помощи терминала на любом избирательном участке города.