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В Канаде сестра пациента пожаловалась на врача из-за частых ректальных осмотров

Врача в Канаде отстранили от работы из-за ректального осмотра пациента

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Shutterstock

Семейного врача Пола Фелана из Канады отстранили от работы из-за ненужного ректального осмотра пациента. Об этом сообщило радио CBC News.

По данным корреспондентов, Фелан попал в центр внимания своего руководства в сентябре 2022 года после жалобы от сестры одного пациента. Та сообщила начальству Фелана, что ее беспокоили методы лечения ее брата, в частности, ректальные осмотры, которые проводил Фелан.

Следователи заявили, что поведение Фелана «может представлять собой профессиональный проступок или некомпетентность».

В постановлении на сайте Колледжа врачей и хирургов Острова Принца Эдуарда, где работает Фелан, написали, что врачу объявили выговор за частое проведение ненужных пальцевых ректальных исследований и использование устаревшей методики, которая предполагает, что пациент лежит на спине лицом вверх.

Колледж также постановил Фелану выплатить штраф в размере $2 тыс. (около 134,6 тыс рублей). Кроме того, его заставили проходить тренинг, который сам врач и должен оплатить.

Ранее россиянка подала в суд на больницу за необходимость сидеть с ребенком в очереди.

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