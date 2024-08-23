В Канаде сестра пациента пожаловалась на врача из-за частых ректальных осмотров

Семейного врача Пола Фелана из Канады отстранили от работы из-за ненужного ректального осмотра пациента. Об этом сообщило радио CBC News.

По данным корреспондентов, Фелан попал в центр внимания своего руководства в сентябре 2022 года после жалобы от сестры одного пациента. Та сообщила начальству Фелана, что ее беспокоили методы лечения ее брата, в частности, ректальные осмотры, которые проводил Фелан.

Следователи заявили, что поведение Фелана «может представлять собой профессиональный проступок или некомпетентность».

В постановлении на сайте Колледжа врачей и хирургов Острова Принца Эдуарда, где работает Фелан, написали, что врачу объявили выговор за частое проведение ненужных пальцевых ректальных исследований и использование устаревшей методики, которая предполагает, что пациент лежит на спине лицом вверх.

Колледж также постановил Фелану выплатить штраф в размере $2 тыс. (около 134,6 тыс рублей). Кроме того, его заставили проходить тренинг, который сам врач и должен оплатить.

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