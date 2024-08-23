Спасатели эвакуировали более 230 человек из поселка в Карачаево-Черкесии

Спасатели эвакуировали 236 человек из лесного пожара в курортном поселке Домбай в Гоначхирском ущелье возле озера Тубанлы кёль в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом сообщили в МЧС России.

В ведомстве пояснили, что из этого числа 43 ребенка. Всех людей эвакуировали в безопасное место, отметили в МЧС. В поселке Домбай развернули пункт временного размещения.

По словам главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова, для людей организовали все необходимое: питание, воду, а также раздали сухпайки.

«Завтра, если позволят погода и видимость из-за дыма, люди будут вывезены вертолетами. Также готовятся другие пути эвакуации людей», — добавил Темрезов.

Он отметил, что спасатели продолжат тушить возгорание с утра 23 августа. По его словам, уже готова вся необходимая техника и личный состав подразделений МЧС по КЧР. В случае необходимости для тушения пожара привлекут авиацию.

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