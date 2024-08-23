Названы лучшие округа Москвы по качеству школьного образования

Самые высокие показатели по уровню образования в школах получили Центральный (38 баллов), Западный (24 балла) и Юго-западный (18 баллов) административные округа. Это показало исследование OCTOBER GROUP, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В этих локациях расположено больше всего школ с сильными образовательными программами и высокими шансами для учеников на поступление в ведущие вузы.

По данным OCTOBER GROUP, среди аудитории жилья бизнес- и премиум-класса 67% составляют семьи с детьми. Около 80% родителей хотят, чтобы в будущем районе проживания были представлены лицеи и гимназии с углубленным изучением востребованных предметов, в частности со специализированными IT-классами, программами для поступления в вузы, несколькими иностранными языками. Более половины ориентируются на рейтинги школ в районе, а каждый пятый обращает внимание на наличие престижных частных школ недалеко от будущего дома.

Самую высокую оценку — 38 баллов — получил ЦАО, где сосредоточены старейшие школы Москвы с давно сформированной образовательной традицией. Например, здесь расположена Школа №179, уже несколько десятилетий известная своими математическими классами и победами учеников в различных олимпиадах. В общей сложности 19 центральных школ попали в рейтинг по успешности поступления в вузы, 12 входят в топ-70 школ от Департамента образования, еще 4 частные образовательные организации оказались в рейтинге Forbes.

Второе место среди округов Москвы по качеству школьного образования занимает Западный административный округ с оценкой 25 баллов. Например, здесь расположена Университетская гимназия и специализированный учебно-научный центр им. А.Н. Колмогорова при МГУ, несколько частных школ. Благодаря улучшению образовательных программ и открытию новых направлений за 3 года число школ округа в топ-70 от Департамента образования увеличилось на 6. По этому показателю ЗАО оказался лучшим в Москве.

Расположенный по соседству Юго-западный округ замыкает тройку лидеров по качеству школьного образования с 19 баллами, что также объясняется близостью к вузам и «профессорской» историей заселения районов вокруг Ленинского проспекта. По числу высококлассных частных школ ЮЗАО выбился в лидеры — в рейтинг Forbes входят 5 из них.

«В центре, на западе и юго-западе Москвы сконцентрированы лучшие вузы, а школьное образование во многом «заточено» именно на них. Более половины — 50,5% — школ из наиболее авторитетных образовательных рейтингов расположены в этих трех округах. К слову, они же лидируют по ценам на жилье — так, в рейтинге округов от аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» самыми дорогими являются ЦАО, ЗАО и ЮЗАО. Это объясняется высоким спросом на квартиры — многие москвичи с детьми хотят поселиться здесь из-за возможностей, которые получают дети для образования и саморазвития», — прокомментировал коммерческий директор OCTOBER GROUP Юрий Коган.

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