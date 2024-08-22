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Судьба одного члена экипажа остается неизвестна в результате ЧП в порту Кавказ 

В порту Кавказа не могут найти еще одного члена экипажа после ЧП

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Reuters

Местонахождение одного из членов экипажа остается неясным после инцидента на пароме в морском порту «Кавказ», расположенном в Краснодарском крае. Об этом сообщили в ТАСС представители МЧС России.

«По обновленным данным, местонахождение одного человека пока неизвестно. Поиск продолжается», — отметили в министерстве.

ВСУ ударили ракетой по парому с 30 топливными цистернами в пассажирском порту «Кавказ», сообщили в оперштабе Кубани. После атаки судно загорелось и затонуло. По словам губернатора региона, пытаясь спастись, члены экипажа прыгали за борт, их поиски продолжаются.

По информации Telegram-канала SHOT, ракета «Нептун» попала в пришвартованное судно, атака велась предположительно из Одесской области. Как написала Baza, было атаковано судно «Конро Трейдер», однако источник местного Telegram-канала «Крымский ветер» в Керченском порту заявил, что удар пришелся на «Акватрейдер».

Впоследствии паром затонул в акватории порта, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. Перед тем как судно ушло под воду, по словам главы региона, на борту возник пожар. По данным ТАСС, ему присваивали третий ранг сложности из семи. РИА Новости добавило, что в порт направляли пожарный поезд для тушения горящих топливных цистерн на судне.

На месте ЧП установлены заграждения, препятствующие разливу топлива. Подробности — в нашем материале.

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