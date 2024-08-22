По делу преподавателя РУДН арестованы еще пять фигурантов

Тверской суд Москвы определил меру пресечения пяти фигурантам дела доцента РУДН об организации незаконной миграции нигерийцев в РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Уточняется, что Стацкому Давиду Ивановичу, Аджайи Афолаби и Олатунджи Фашакину Гбенге Акинфенве избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Стацкому Станиславу Ильичу и Андрееву Даниилу Михайловичу — в виде домашнего ареста.

Меры пресечения продлятся до 8 ноября.

До этого суд на два месяца арестовал преподавателя РУДН Экспободо Оввигхо Раймонда, который занимался организацией фиктивных браков нигерийцев с россиянками для оформления разрешений на временное проживание (РВП), видов на жительство (ВНЖ) и гостевых виз.

В РУДН заявили Газете.Ru, что задержание преподавателя Оввигхо не связано с деятельностью вуза.

Ранее в Москве десяткам мигрантов вручили повестки в военкомат.