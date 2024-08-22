В Туле подросток угнал машину у родственника, устроил погоню с полицией и врезался в дерево

В Туле подросток устроил гонки с полицией по ночному городу, не справился с управлением и врезался в дерево. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Сотрудники Госавтоинспекции во время патрулирования улиц заметили на дороге автомобиль ВАЗ-210740. Проигнорировав сигнал об остановке, поданный сотрудниками полиции, водитель легковушки увеличил скорость и попытался скрыться.

Во время погони лихач свернул во двор жилого дома, не справился с управлением и врезался в дерево. Выяснилось, что за рулем «Жигулей» находился 15-летний подросток, машину он взял у родственника, прав на управление авто школьник не имел. Автомобиль поместили на штрафстоянку, родителей несовершеннолетнего планируют привлечь к ответственности. В ДТП подросток не пострадал.

До этого сообщалось, что в Ленобласти 17-летний подросток-лихач на «Жигулях» устроил погоню с полицией. Для остановки злоумышленника полицейские приняли решение применить табельное оружие — инспектор сделал предупредительный выстрел и несколько раз выстрелил по колесам. После этого «Жигули» остановились.

Ранее в Туве подросток угнал машину сестры и сбил трехлетнего ребенка, мальчик в больнице.