Шестилетний ребенок пять дней выживал в лесу, питаясь ягодами

Во Вьетнаме живым нашли пропавшего шестилетнего ребенка, который заблудился и пять дней выживал в лесу. Об этом сообщает Би-би-си.

Во вьетнамской провинции Йенбай шестилетний мальчик несколько суток провел в диком лесу, ребенок играл возле ручья с братьями и сестрами, потерял их из вида и забрел в заросли. Найти дорогу домой он не смог.

Местные власти развернули спасательную операцию, пропавшего удалось найти спустя пять суток. Истощенного ребенка обнаружил фермер, мужчина услышал из кустов детский голос, который просил о помощи. Выяснилось, что мальчик пять дней питался ягодами и плодами деревьев, воду набирал в ручье неподалеку, дошкольника вернули родителям.

До этого сообщалось, что в Белорецком районе Башкирии успешно завершились поиски пропавшего 13-летнего мальчика. Школьник ушел в лес за ягодами в Белорецком районе и домой не вернулся. Родственники подростка обратились в экстренные службы, мальчика искали волонтеры, полиция и спасатели. Пропавшего обнаружили на следующее утро мальчик провел ночь в заброшенной постройке в лесу. Подробности о его состоянии неизвестны.

Ранее семья с младенцем заблудилась при спуске с горы в Шерегеше.