Москвич подлил средство для очистки труб в шампунь жене

Жительница Москвы обвинила мужа в том, что получила химический ожог глаз, из-за того, что он подлил ей в шампунь и средство для умывания жидкость для очистки труб. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Россиянка получила химический ожог конъюнктивы глаза, когда умылась своим косметическим средством и вымыла голову привычным шампунем. Женщина считает, что ее муж, с которым она находится в процессе развода, подлил в ее уходовую косметику жидкость для прочистки труб.

Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, по ее словам супруг и раньше делал мелкие подлости, при этом съехать из квартиры с тремя детьми она пока не может. В обстоятельствах инцидента предстоит разобраться полицейским.

До этого сообщалось, что в Стерлитамаке мужчина, недовольный предстоящим разводом с женой, напал на жену и сломал ей палец. Супружеская пара прожила вместе почти 10 лет, муж и жена часто ссорились, мужчина систематически злоупотреблял алкоголем. Россиянка решила подать на развод, обратилась к юристу и передала ему документы, в том числе и на квартиру, в которой проживала вместе с мужем. Заметив пропажу бумаг, нетрезвый мужчина набросился на жену и начал выкручивать ей руки, в порыве гнева муж сломал жене мизинец.

Ранее россиянин напал с ножом на бывшую жену и ее мать.