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В Росавиации прокомментировали информацию о рисках дефицита авиакеросина

Росавиация не получала информации о рисках дефицита авиакеросина

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В пресс-службе Росавиации заявили, что ведомство не получало от авиакомпаний информации о росте цен на керосин. Об этом сообщает ТАСС.

«В агентство не поступала информация, свидетельствующая о рисках дефицита авиационного керосина», — сообщили в Росавиации.

В пресс-службе добавили, что, если такие сигналы появятся, Росавиация проведет дополнительный мониторинг ситуации с обеспечением предприятий воздушного транспорта авиатопливом.

До этого газета «Известия», ссылаясь на письмо одного из крупнейших отечественных перевозчиков S7 Airlines в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), писала, что резкое подорожание авиакеросина в России может привести к его локальному дефициту. В письме также говорилось, что поставщики топлива уведомили о возможном неисполнении обязательств по заправке топливом в сибирском, восточном и южном регионах.

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