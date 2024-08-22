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Школы девяти районов Курской области переведут на дистанционный формат обучения

Часть школ Курской области перейдут на дистанционный формат

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Pixabay

Школы в девяти муниципалитетах Курской области будут переведены на дистанционный формат обучения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Речь идет о Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском, Хомутовском районах и городе Льгове. Кроме того, дистанционно учебный год начнется в Курске и Курчатове, и в школах, на базе которых расположены ПВР.

Смешанный формат обучения введут в Дмитриевском, Конышевском, Курчатовском, Медвенском, Обоянском, Октябрьском районах.

До этого министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что 114 школ в приграничных регионах России начнут новый учебный год дистанционно. По его словам, совместно с Минцифры для этих регионов создали специальную программу «Моя школа». Кравцов уточнил, что в ней есть все необходимые учебные материалы.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее Владимир Путин потребовал решить вопрос с финансированием теробороны в приграничных регионах.

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