Мэр сообщил об обстреле Льгова кассетными боеприпасами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар кассетными боеприпасами по городу Льгов Курской области. Об этом сообщил глава города Алексей Клемешов на своей странице во «ВКонтакте».

Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.

«В районе плодосовхоза зафиксированы прилеты снарядов с кассетными боеприпасами. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», – говорится в посте.

Клемешов напомнил жителям районов, находящихся в опасности, что нельзя приближаться к обломкам и подозрительным предметам. В случае их обнаружения нужно сразу звонить по номеру 112.

«Всем, кто покинул город, не рекомендую возвращаться до стабилизации обстановки», - написал чиновник.

На прошлой неделе украинские военные также атаковали город Льгов в Курской области при помощи кассетных боеприпасов. По словам Клемешова, из-за падения обломков снарядов ранения получили четыре взрослых человека. Двоим из них понадобилась госпитализация.

Ранее бой российских танков против ВСУ в Курской области попал на видео.