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Мэр сообщил об обстреле Льгова кассетными боеприпасами

Мэр Клемешов заявил об обстреле Льгова кассетными боеприпасами

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар кассетными боеприпасами по городу Льгов Курской области. Об этом сообщил глава города Алексей Клемешов на своей странице во «ВКонтакте».

Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.

«В районе плодосовхоза зафиксированы прилеты снарядов с кассетными боеприпасами. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», – говорится в посте.

Клемешов напомнил жителям районов, находящихся в опасности, что нельзя приближаться к обломкам и подозрительным предметам. В случае их обнаружения нужно сразу звонить по номеру 112.

«Всем, кто покинул город, не рекомендую возвращаться до стабилизации обстановки», - написал чиновник.

На прошлой неделе украинские военные также атаковали город Льгов в Курской области при помощи кассетных боеприпасов. По словам Клемешова, из-за падения обломков снарядов ранения получили четыре взрослых человека. Двоим из них понадобилась госпитализация.

Ранее бой российских танков против ВСУ в Курской области попал на видео.

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