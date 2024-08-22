Суд арестовал преподавателя РУДН за организацию фиктивных браков

Суд Москвы избрал меру пресечения преподавателю Российского университета дружбы народов (РУДН) Экподобо Раймонду Оввигхо, обвиняемому в организации незаконной миграции. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Мужчина заключен под стражу на срок 2 месяца, то есть до 8 ноября 2024 года.

По версии следствия, доцент Оввигхо занимался организацией фиктивных браков иностранцев с россиянами для оформления разрешений на временное проживание (РВП), видов на жительство (ВНЖ и гостевых виз.

О задержании 49-летнего преподавателя РУДН до этого сообщил Telegram-канал Baza. По данным канала, Экподобо Раймонд Оввигхо на протяжении трех лет помогал заключать фиктивные браки гражданам Нигерии за деньги. Вместе с ним задержаны три гражданина России и один нигерийский гражданин. Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

В РУДН сообщили «Газете.Ru», что задержанный преподаватель работает на кафедре инновационного менеджмента в отраслях промышленности.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье преподавателя осудили за вымогательство денег у матери студента.