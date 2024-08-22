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Суд арестовал преподавателя РУДН за организацию фиктивных браков

Суд Москвы арестовал преподавателя РУДН Оввигхо за организацию фиктивных браков

Суд Москвы избрал меру пресечения преподавателю Российского университета дружбы народов (РУДН) Экподобо Раймонду Оввигхо, обвиняемому в организации незаконной миграции. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Мужчина заключен под стражу на срок 2 месяца, то есть до 8 ноября 2024 года.

По версии следствия, доцент Оввигхо занимался организацией фиктивных браков иностранцев с россиянами для оформления разрешений на временное проживание (РВП), видов на жительство (ВНЖ и гостевых виз.

О задержании 49-летнего преподавателя РУДН до этого сообщил Telegram-канал Baza. По данным канала, Экподобо Раймонд Оввигхо на протяжении трех лет помогал заключать фиктивные браки гражданам Нигерии за деньги. Вместе с ним задержаны три гражданина России и один нигерийский гражданин. Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

В РУДН сообщили «Газете.Ru», что задержанный преподаватель работает на кафедре инновационного менеджмента в отраслях промышленности.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье преподавателя осудили за вымогательство денег у матери студента.

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