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На атакованном ВСУ пароме в порту «Кавказ» было 30 цистерн с топливом

На атакованном ВСУ пароме в порту «Кавказ» находились 30 цистерн с топливом

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Виталий Тимкив/РИА Новости

На борту парома в порту «Кавказ», по которому ударили Вооруженные силы Украины (ВСУ) находилось 30 цистерн с топливом. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков.

По его словам, железнодорожный паром, пришвартованный в порту «Кавказ» был атакован в 16:30.

Он отметил, что на пароме находилось 30 цистерн с топливом. На месте происшествия работает 12 пожарных расчетов, 3 бригады скорой помощи, спасатели аварийно-спасательной службы Темрюкского района, спасатели «Кубань СПАС».

Бабенков заявил, что информация о пострадавших уточняется. По данным РИА Новости, на атакованном ВСУ пароме в порту «Кавказ» могли находиться пять человек.

Днем 22 августа очевидцы сообщили о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по порту «Кавказ» в Краснодарском крае. Telegram-канал Baza со ссылкой на подписчиков сообщил, что над гаванью образовался густой столб дыма.

Ранее в Краснодарском крае в целях безопасности ограничили проведение уличных массовых мероприятий.

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