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Россиянин, летавший на вертолете за покупками, помог спасти пенсионерку в Омской области.

Mash: в Омской области спасли пенсионерку, которая ночь провела в лесу

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Телеграм-канал Mash Siberia

В Омской области мужчина, летавший на частном вертолете в магазин, помог найти 80-летнюю пенсионерку, которая ушла собирать ягоды и заблудилась. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

80-летняя пенсионерка собирала бруснику в Большеуковском районе Омской области, не сумев выйти из леса к машине, она обратилась в экстренные службы. Сотрудники полиции и волонтеры приступили к розыску пожилой омички. Спустя некоторое время она снова вышла на связь и попыталась сориентировать поисковиков о своем местонахождении.

В поисках помог местный житель Александр Анисимов, который парковал свой вертолет на поляне у сельского магазина, вместе с волонтерами он совершил облет, пожилую женщину удалось обнаружить с воздуха. Пенсионерка от госпитализации отказалась, пояснив, что чувствует себя хорошо.

До этого сообщалось, что в Любытинском районе Нижегородской области пенсионер с внуком пошли за грибами и заблудились, их искали более пяти часов. В поисках пенсионера и ребенка было задействовано более 40 человек: спасателей, полицейских, добровольцев отряда «Феникс», а также местных жителей. Грибников удалось отыскать в одном километре от дороги.

Ранее пожилые супруги потерялись в лесу Тверской области из-за магнитной аномалии.

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