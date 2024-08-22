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Движение по Крымскому мосту восстановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Движение было перекрыто в 16:29 мск, а возобновлено в 17:41 мск. Таким образом, остановка продлилась 1 час 12 минут.

До этого оперштаб сообщил, что Украина атаковала железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ». На месте произошел пожар. Объект находится недалеко от Крымского моста.

Также 22 августа сообщалось, что в ряде городов Крыма произошло частичное отключение электроснабжения. Причиной послужило технологическое нарушение в сетях ГУП РК «Крымэнерго». Из-за него свет пропал в некоторых домах в городах Алушта и Саки. Аналогичная ситуация произошла в селах Орехово, Солнечная долина, Прибрежное и Миндальное. Последние три расположены в городском округе Судак.

Ранее в Крыму зафиксировали частичное отключение электроснабжения.

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