В Бельгии задержали мужчину за проезд по одной дороге с принцессой

Полиция Бельгии по ошибке задержала известного нидерландского радио-диджея Серджинио Пике, который ехал из Амстердама в Антверпен. Как выяснилось, в это же время по тому же маршруту следовала принцесса Нидерландов Амалия, сообщило голландское издание Het Parool, ссылаясь на адвоката задержанного диджея Вито Шукрулу.

Как стало известно, инцидент с задержанием диджея произошел еще 2 августа. Однако только сегодня сам Пике и его адвокат Вито Шукрула решили публично прокомментировать этот любопытный случай.

По словам юриста, его подзащитный направлялся из Амстердама в Антверпен, чтобы встретиться там с друзьями и пообедать. Диджей не знал, что по тому же маршруту следовала принцесса Нидерландов Амалия. Выбор им этого пути был абсолютно случайным и не преследовал цели каким-либо образом сопровождать или преследовать представительницу королевской семьи.

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