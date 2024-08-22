Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Бельгии задержали мужчину за проезд по одной дороге с принцессой

Полиция Бельгии задержала нидерландца за проезд по одной дороге с принцессой

close
100%
Depositphotos

Полиция Бельгии по ошибке задержала известного нидерландского радио-диджея Серджинио Пике, который ехал из Амстердама в Антверпен. Как выяснилось, в это же время по тому же маршруту следовала принцесса Нидерландов Амалия, сообщило голландское издание Het Parool, ссылаясь на адвоката задержанного диджея Вито Шукрулу.

Как стало известно, инцидент с задержанием диджея произошел еще 2 августа. Однако только сегодня сам Пике и его адвокат Вито Шукрула решили публично прокомментировать этот любопытный случай.

По словам юриста, его подзащитный направлялся из Амстердама в Антверпен, чтобы встретиться там с друзьями и пообедать. Диджей не знал, что по тому же маршруту следовала принцесса Нидерландов Амалия. Выбор им этого пути был абсолютно случайным и не преследовал цели каким-либо образом сопровождать или преследовать представительницу королевской семьи.

Израильские полицейские арестовали в Иерусалиме 16-летнего школьника, который пытался вербовать одноклассников в ИГ (организация запрещена в России).

Ранее Бельгии пригрозили последствиями из-за низких взносов в НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами