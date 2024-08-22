Врач с помощью скрытых камер шесть лет подглядывал за женщинами и детьми в больнице

Врачу из Детройта предъявлены обвинения в использовании скрытых камер и слежке за пациентами местной больницы. Об этом сообщает NBC.

40-летний врач Умайр Аеджаз из больницы Детройта шесть лет шпионил за пациентами, установив скрытые камеры в раздевалках, туалетах, платах и ванных комнатах. О произошедшем в полицию сообщила жена доктора.

В ходе обыска в его доме были обнаружены и изъяты шесть компьютеров, четыре мобильных телефона и 15 внешних носителей, только на одном из устройств содержалось 13 тысяч видеороликов шестилетней давности. По оценкам детективов, для полного изучения всех изъятых устройств им потребуется не менее полугода.

В начале августа подозреваемого задержали, ему предъявлено 10 обвинений, точное количество пострадавших пока не поддается даже примерным подсчетам. На изъятых видеозаписях есть несовершеннолетние и несколько женщин в обнаженном виде. Известно, что медик родом из Индии, в США он находился по рабочей визе, в больнице Детройта работал с 2018 года.

Ранее анестезиолог вводил пациентам наркотики в капельницы, чтобы отомстить коллегам.