Памфилова объяснила перенос выборов в Курской области

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что решение о переносе муниципальных выборов в Курской области было принято совместно с правоохранительными органами после тщательного анализа ситуации. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, решение о переносе выборов было принято на основе запроса избирательной комиссии Курской области.

«Наши коллеги из Курской области на основе тщательного анализа вместе с правоохранительными органами пришли к такому выводу, поэтому мы приняли вчера решение по отложению муниципальных выборов», - сказала Памфилова.

До этого голосование в Курской области было отложено в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском, Хомутовском районах и городе Льгове.

Сегодня Памфилова назвала антироссийские санкции Японии «бессмысленным, но обязательным ритуалом».

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.