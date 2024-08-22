Австралиец потерял память после «пощечины» кита

В австралийском Квинсленде мужчину ударил хвостом по лицу кит, неожиданно выплывший перед лодкой. Об этом сообщает The Independent.

40-летний австралиец вместе с приятелем рыбачил в море, когда перед их лодкой неожиданно появился кит. Животное ударило хвостом и попало рыбаку по лицу. Мужчина потерял сознание, но не выпал из судна.

Его друг обратился в экстренные службы, спасатели отбуксировали судно к берегу и доставили пострадавшего в больницу. У австралийца диагностировали травмы позвоночника и лица. Медикам удалось стабилизировать состояние рыбака. Когда мужчина пришел в себя, он не смог вспомнить о «пощечине», которую получил от кита.

До этого сообщалось, что у побережья Портсмута в американском штате Нью-Гэмпшир кит вынырнул из воды и врезался в лодку. После столкновения лодка сильно наклонилась из-за кита, а в воду выпал человек, который в этот момент находился на борту, удалось ли ему спастись — неизвестно.

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