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Россиянин 12 раз ударил жену ножом из-за ревности, добить не дали дети

«Фонтанка»: в Ленобласти мужчина 12 раз ударил жену ножом, ее спасли дети

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Global Look Press

В Ленобласти мужчина из-за ревности напал на свою жену с ножом, женщину спасли дети. Об этом сообщает «Фонтанка».

По предварительной информации издания, инцидент произошел 20 августа в садоводстве «Хладкомбинат», расположенном в коттеджном поселке Новая Ропша. В частном доме между супругами началась ссора из-за ревности, мужчина схватил охотничий нож и стал наносить им удары 31-летней женщине. Ее спасло то, что в жилище вошли несовершеннолетние дети, и в этот момент пострадавшая смогла покинуть помещение.

Женщину госпитализировали. Врачи диагностировали у нее ранения рук, ног, головы и живота. Ее состояние оценили как тяжелое. Всего она получила не менее 12 ударов ножом в область жизненно важных органов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на физическое устранение. Правоохранители задержали 35-летнего мужчину, который уже был судим за причинение вреда здоровью средней тяжести.

Ранее новосибирец с молотком избил посетителя цветочного магазина за отказ в рукопожатии.

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