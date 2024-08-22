На Украине умер старший лейтенант Зеленский

На Украине ушел из жизни старший лейтенант патрульной службы Роман Зеленский. Об этом сообщили в пресс-службе полиции республики.

Отмечается, что Зеленский погиб во время выполнения боевого задания. Он скончался после получения ранения. Ему было 36 лет.

Роман являлся однофамильцем президента страны Владимира Зеленского.

20 июля в центре Киева неизвестные с помощью экскаваторов снесли усадьбу Зеленских конца XIX века. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что снос усадьбы Зеленских является несанкционированным. Владелец исторической усадьбы мещан Зеленских стал фигурантом уголовного дела, возбужденного в связи с незаконным сносом здания. На демонтированный объект был наложен арест. Но, несмотря на это, собственник здания решил снести его и с этой целью обратился в одну из строительных фирм.

Ранее Зеленский посетил район у Курской области.