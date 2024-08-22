В Благовещенске поймали подростков, которые избивали людей и выкладывали видео в интернет

Полицейские поймали банду подростков, которые на камеру избивали людей в Благовещенске и выкладывали эти кадры в интернет. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, злоумышленники в период с июля по 20 августа текущего года систематически устраивали конфликты с незнакомцами, а затем применяли к ним насилие. Свои действия они записывали на камеры телефонов и выкладывали кадры избиений в интернет. Кроме того, правоохранители считают, что те же нарушители 15 августа украли у мужчины, который спал на улице, 180 тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступлений задержали четверых юношей в возрасте 14, 16, 17 и 18 лет. Троих старших хулиганов заключили под стражу, а самый младший предполагаемый злоумышленник помещен под домашний арест. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.

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