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На Урале глухонемой иностранец создал финансовую пирамиду и наживался на инвалидах

В Челябинске глухонемой иностранец обманул инвалидов, создав финансовую пирамиду

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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В Челябинске иностранный гражданин ответит в суде за создание финансовой пирамиды. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчину обвиняют по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба в крупном размере».

По версии следствия, в 2023-2024 годах 29-летний глухонемой житель области похитил средства у 17 людей с ограниченными возможностями.

«Обвиняемый, используя созданные им в социальных сетях группы, (которые распространились среди глухонемых), предлагал потерпевшим предоставление ему денежных средств в заем с последующим возвратом в короткие сроки в большем количестве, однако обязательства не выполнил», — рассказали в ведомстве.

Потерпевшим был причинен ущерб в общей сложности на 330 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении мужчины направлено в Курчатовский районный суд.

До этого в Норильске мужчина полгода общался с мошенниками и лишился 6,9 млн рублей.

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