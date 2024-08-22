Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Задержан миллиардер и экс-депутат Володин

«Говорит Нижний»: в Нижнем Новгороде миллиардера Володина задержали за взятку

close
100%
РБК Нижний Новгород/YouTube

В Нижнем Новгороде по подозрению в даче взятки задержали миллиардера, мецената и экс-депутата Дмитрия Володина. Об этом со ссылкой на источник в силовом ведомстве сообщает агентство «Говорит Нижний».

По информации агентства, инцидент произошел 21 августа. Предпринимателя задержали по подозрению в даче взятки сотруднику Росреестра, сообщил источник.

Сотрудники правоохранительных органов всю ночь проводили обыски по делу. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

Сообщается, что Володин был депутатом регионального отделения «Справедливая Россия». Он владеет более чем десятью компаниями в стране.

До этого стало известно, что нижегородского бизнесмена, укравшего бюджетные деньги при вывозе мусора, будут судить. Он незаконно получил более 390 тысяч рублей.

Ранее в Петербурге бизнесменов собрались судить за мошенничество на 15 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами