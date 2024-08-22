Россиянин вышел на тренировку по скандинавской ходьбе голым и привлек внимание полиции

Житель Кемерово привлек внимание полиции после того, как прогулялся по улице голым, с палками для скандинавской ходьбы. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в сквере Искусств, россиянин попал на видео, опубликованное сообществом «Инцидент Кузбасс». Местный житель гулял с компанией по территории, когда заметил пожилого мужчину без одежды, занимавшегося скандинавской ходьбой. После этого очевидец обратился в полицию.

«По указанному адресу незамедлительно прибыл экипаж патрульно-постовой службы», – поделились в МВД.

Правоохранители доставили мужчину в участок. По словам самого местного жителя, этим вечером он решил потренироваться в скандинавской ходьбе, поэтому пришел в сквер. При этом задержанный не смог объяснить, почему вышел на улицу в таком виде.

В отношении мужчины составили протокол по статье о мелком хулиганстве. Россиянина арестовали на сутки.

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