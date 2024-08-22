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В Узбекистане мужчине назначили многомиллионный штраф за ношение никаба

В Узбекистане мужчину оштрафовали за ношение никаба и женской одежды

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Global Look Press

В Узбекистане мужчину оштрафовали на 5,1 млн сумов за ношение никаба. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УВД Андижанской области.

В полиции сообщили, что житель Андижана на востоке Узбекистана был задержан после прогулки по городу в женской одежде и никабе — традиционном женском головном уборе мусульман, закрывающем все лицо, кроме глаз.

На гражданина составили протокол за «нахождение в общественных местах в виде, не позволяющем идентифицировать личность». В качестве наказания ему был назначен штраф в размере 5,1 млн сумов (примерно 37 тыс. рублей). С какой целью мужчина переоделся в женскую одежду, не уточняется.

Известно, что в ноябре прошлого года в Узбекистане начали наказывать за ношение в общественных местах одежды, которая скрывает лицо и препятствует распознаванию личности. Виновным, как уточняется, грозит штраф в размере до $810.

Ранее уроженец Чечни в женской одежде и никабе открыл огонь по полицейским в Дагестане.

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