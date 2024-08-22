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Cтоматолог рассказала, когда надо менять зубную щетку

LADBible: стоматолог рассказала, что зубную щетку надо менять раз в 3 месяца

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Shutterstock

Стоматолог рассказала, когда надо менять зубную щетку, пишет LADBible. По словам специалиста, от этого зависит здоровье ротовой полости.

Стоматолог из Англии с многолетним стажем рассказала, что многие люди не знают, когда нужно менять зубную щетку, и пользуются ей дольше положенного времени. Это в свою очередь приводит к лишним проблемам — дополнительному налету на эмали и образованию кариеса.

Лучший способ узнать, нужно ли вам менять щетку, посмотреть на ее щетинки. Если они распускаются — пора», — рассказала специалист.

Впрочем, женщина посоветовала менять зубную щетку каждые три месяца. А если щетка изнашивается слишком быстро, значит, нужно чистить зубы не так агрессивно.

«Если вы слишком сильно чистите зубы зубной щеткой, это может привести к потере эмали, из-за чего зубы будут выглядеть более желтыми, или может возникнуть рецессия, при которой десна отслаивается», — добавила врач.

Ранее стоматолог объяснила, почему люди неправильно пользуются ополаскивателем для рта.

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