Названы грибы, укрепляющие иммунную систему

Грибы шиитаке и рейши обладают свойствами, укрепляющими иммунную систему и повышающими сопротивляемость организма к инфекциям. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

Кроме того, по ее словам, вещества, которые содержатся в указанных грибах, имеют противогрибковый эффект.

«Грибы могут работать как естественные антимикробные средства, которые помогают бороться с грибковыми заболеваниями без применения синтетических лекарств. Однако, необходимо понимать, что грибы не могут заменить традиционные методы лечения и медикаменты», — предупредила специалист.

До этого Тананакина назвала грибы, которые улучшают психическое здоровье. Гриб льва (Hericium erinaceus — «Газета.Ru») или львиная грива, по ее словам, может оказывать антидепрессивное действие за счет влияния на нейротрансмиттеры в мозге, такие как серотонин и дофамин.

Еще один гриб, который может благотворно воздействовать на психику, — шиитаке. В нем содержатся вещества, обладающие антистрессовым и антидепрессивным эффектом, отметила врач.

Ранее эндокринолог перечислила грибы, которые помогут улучшить память.