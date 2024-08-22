Контракт единственного датчанина в российской армии признали недействительным

Суд признал недействительным контракт единственного датчанина в ВС РФ с Минобороны. По словам мужчины, он подписал его на русском, не зная языка, пишет Baza.

После подписания контракта его направили на линию фронта, где он занимался копкой окопов. Мадс отметил, что там его подвергали давлению и заставляли употреблять алкоголь. В результате он даже составил письмо президенту, в котором изложил свою историю. Датчанин выразил желание остаться в России после разрешения своей ситуации и открыть свою картинную галерею.

До этого наемник из Ирландии Алекс Рыжук, принимавший участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, пропал без вести.

Ранее в Общественной палате РФ призвали не брать в плен иностранных наемников.