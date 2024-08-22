Пассажир открыл дверь аварийного выхода после посадки и вышел на крыло самолета

Пассажира задержали в аэропорту Мельбурна после того, как он покинул салон самолета через дверь аварийного выхода, сообщает

The Guardian.

ЧП произошло, когда самолет авиакомпании Jetstar, прибывший в Мельбурн из Сиднея, уже находился на стоянке. По словам очевидцев, один из пассажиров открыл аварийный выход и прошелся по крылу воздушного судна, а затем спрыгнул на землю. Перед этим мужчина нетерпеливо ходил по салону, пока стюардессы и пассажиры призывали его успокоиться и сесть на место.

Представитель аэропорта Мельбурна заявил, что мужчина был задержан после выхода из самолета, а затем арестован. В дальнейшем нарушителя осмотрели медики и перевели в больницу. Его подозревают в агрессивном поведении и нарушении протоколов авиационной безопасности. Как ожидается, в ближайшее время ему предъявят обвинения.

Ранее никогда не летавшая в самолете женщина случайно открыла аварийный выход вместо туалета.