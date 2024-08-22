Минобрнауки подтвердило задержание замглавы департамента

Министерство науки и высшего образования (Минобрнауки) РФ оказывает все необходимое содействие следствию по факту задержания заместителя директора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук министерства Дмитрия Журавлева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Факт задержания подтверждаем. Минобрнауки оказывает все необходимое содействие следствию», — сообщили в пресс-службе.

Согласно материалам дела, Журавлева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Накануне Замоскворецкий районный суд Москвы заключил под стражу начальника Управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко. Он пробудет под арестом два месяца, до 19 октября. Ему было предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

19 августа следователи СКР по Приморскому краю выявили новые факты преступной деятельности Геннадия Лазарева, ранее занимавшего пост ректора Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС), а также трех сотрудников его образовательного центра. Все обнаруженные эпизоды связаны с мошенническими действиями в процессе организации учебного процесса и использованием учебных зданий университета.

Ранее бывшего сотрудника МВД обвинили в получении взятки в 5 млрд рублей.