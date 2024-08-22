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ВСУ начали принудительно эвакуировать детей из Мирнограда

Замглавы Донецкой ОВА Сытник: в двух районах Мирнограда начали эвакуацию детей

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В связи с близостью фронта два района в подконтрольном Украине Мирнограде закрыли на въезд и начали принудительно эвакуировать семьи с детьми. Об этом изданию «Общественное» сообщила заместитель главы местной областной военной администрации (ОВА) Татьяна Сытник.

«Ситуация такова, что нужно выезжать как можно скорее, поскольку уже в два района нашего города уже не пускают: есть только вывоз. Уже туда люди не въезжают», — сказала чиновница.

Она назвала ситуацию в городе страшной и очень напряженной.

Мирноград — город в подконтрольной украинской армии части ДНР. До 2016 год он назывался Димитров.

До этого назначенный Киевом глава Мирноградской городской военной администрации Игорь Третьяк заявил, что у жителей Мирнограда в Донецкой народной республике (ДНР) остаются считанные дни на эвакуацию.

18 августа вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) Красноармейска (Покровск), Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР срочно эвакуироваться.

19 августа назначенный Киевом глава военной администрации Покровска Сергей Добряк заявил, что власти планируют принудительно вывозить детей из Красноармейска (Покровск — украинское название). По его словам, у местных жителей есть одна-две недели, чтобы покинуть город.

Ранее в силовых структурах заявили, что ВСУ практически покинули поселок Нью-Йорк в ДНР.

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