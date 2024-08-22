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Два человека пострадали из-за турбулентности на борту во время рейса из Корфу в Лондон

Самолет EasyJet попал в турбулентность и совершил вынужденную посадку в Риме

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Depositphotos

Самолет, на борту которого два человека получили травмы в результате турбулентности, совершил вынужденную посадку в Риме, передает CNN.

Рейс авиакомпании EasyJet, следовавший 19 августа из Корфу в Лондон, столкнулся с турбулентностью, что привело к травмам у людей на борту. Из-за нештатной ситуации пострадали два члена экипажа.

Командир воздушного судна был вынужден перенаправить самолет в Рим, где потерпевшим была оказана необходимая помощь. За пассажирами был отправлен другой самолет, который прибыл в Великобританию в тот же день.

Итальянское агентство по авиационной безопасности в своем заявлении сообщило, что рейс попал в турбулентность, когда входил в воздушное пространство Италии. По данным сайта Flight Radar 24, самолет остался в римском аэропорту Фьюмичино и пока не вернулся в строй.

Ранее град пробил лобовое стекло и сломал нос самолета во время посадки в Вене.

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