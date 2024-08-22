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Самолет с задымлением на борту благополучно приземлился в Шереметьево

В Шереметьево приземлился самолет из Хабаровска с задымлением на борту

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Пассажирский самолет, следовавший из Хабаровска в Москву, экипаж которого докладывал о внеплановой ситуации на борту, благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По информации источника, пострадавших в результате случившегося нет.

22 августа экипаж лайнера связался с принимающей воздушной гаванью и сообщил, что на авиасудне произошло задымление, и запросил помощь в экстренной посадке. Чуть позже пилоты передали новую информацию, из которой следовало, что им удалось справиться с огнем самостоятельно. После этого самолет приступил к посадке.

До этого самолет, следовавший из Петербурга в Калининград, попал в грозу и получил многочисленные повреждения. Борт благополучно добрался до места назначения.

Ранее учебный самолет с оторванным колесом аварийно сел в Ульяновской области.

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