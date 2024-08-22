Межэтническая ОПГ вымогала деньги у таксистов за работу в аэропорту Владивостока

Во Владивостоке межэтническую банду обвинили в вымогательстве денег у таксистов за работу в аэропорту. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, группа злоумышленников с сентября 2021 года по май 2024 года организовала межэтническую ОПГ, чтобы вымогать у перевозчиков деньги за возможность осуществлять перевозку пассажиров на территории аэропорта.

Злоумышленники требовали с водителей еженедельно по 5 тысяч рублей, а несогласным угрожали. Предварительно, 20 мая этого года они применили насилие в отношении таксиста в магазине возле воздушной гавани за то, что тот отказался им платить.

Двоим подозреваемым предъявили обвинение по уголовному делу о вымогательстве. Помимо них в материалах фигурируют еще пять человек. Стороны в ближайшее время уведомят об окончании следственных действий.

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