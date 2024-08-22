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Раскрыты причины массовых сбоев Telegram и WhatsApp в России

IT-эксперт Клименко: массовый сбой интернет-сервисов случился из-за VPN-сервисов

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Shutterstock

Массовый сбой в работе интернет-сервисов, в том числе мессенджеров Telegram и WhatsApp, может быть связан с перегрузкой сети, которую вызвало использование VPN-сервисов россиянами для ускорения YouTube. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента Герман Клименко.

Переход на VPN-сервисы увеличивает потребление трафика, уменьшая таким образом ширину каналов многих сервисов, в первую очередь – зарубежных, считает эксперт.

«Тут все зависит от того, насколько провайдеры сейчас научились щемить VPN, потому что из-за него вместо одного канала мы вдруг получаем десятки тысяч. Поэтому одна из версий — VPN занимает зарубежные каналы, и нам просто не остается места для наших привычных историй», — объяснил Клименко.

Он также напомнил о начале работы Роскомнадзора (РКН) по блокировке VPN-сервисов, добавив, что из-за этого мог сработать «принцип домино», из-за чего процессы стали неуправляемы. Возможным решением проблемы эксперт назвал поиск россиян, которые потребляют много трафика, и «отрубить» им VPN-сервисы.

Второй возможной причиной падения сервисов эксперт назвал исполнение законов, связанных с регулированием интернет-пространства.

Напомним, Роскомнадзор сообщил, что масштабный сбой в работе сервисов и сайтов в России произошел в результате массовой DDoS-атаки на российских операторов связи. Сбои коснулись абонентов «Билайна», МТС, «Ростелекома» и Tele2.

В Госдуме ранее допустили, что к сбою в Telegram могли привести действия Роскомнадзора.

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