Сотрудники ЧОП выгнали «граждан СССР», ворвавшихся в администрацию Новосибирского района

Администрацию Новосибирского района днем 20 августа «оккупировали» представители движения «Граждане СССР» (организация запрещена в России), которые ворвались в здание, стремясь встретиться с замглавы района Константином Ходовым. Об инциденте сообщил портал Ngs.ru.

«Пришел один человек, якобы в канцелярию, его пропустили, после второй зашел, в итоге их было около 20. Они начали ходить по администрации, достали телефоны, снимали буквально каждый угол», — рассказала замруководителя администрации района Ирина Полевая.

По ее словам, толпа приходила к Ходову за разъяснением по земельному вопросу, но оно их не устроило , и они пошли бродить по зданию. В итоге охраннику пришлось вызывать на подмогу ЧОП «Гвардия», сотрудникам которого удалось убедить «граждан СССР» разойтись и не мешать работе администрации.

До этого сообщалось, что глава экстремистской ячейки «СССР» Олег Колесов получил 7,5 года колонии.

«Граждане СССР» — неофициальное движение, включающее несколько не связанных между собой объединений, чьи сторонники разделают схожие взгляды. В частности они считают, что Советский Союз продолжает существовать и они живут на временно оккупированной территории СССР, поэтому следуют советским законам. Многие «Граждане СССР» отказывались платить за коммунальные услуги и возвращать кредиты. Кроме того, они за деньги выдавали «советские паспорта» или помогали получить официальные должности в «советских органах власти».

Ранее стало известно, что суд Екатеринбурга осудил 11 «граждан СССР».