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Охотник отстреливался от медведя и сам попал в больницу с пулевым ранением

В США охотник открыл огонь, защищаясь от медведя, и сам получил пулю в ногу

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ArCaLu/Shutterstock/FOTODOM

На Аляске мужчина попал в больницу с огнестрельным ранением после нападения медведя, передает Associated Press.

Инцидент произошел в середине августа на полуострове Кенай, в отдаленной местности к юго-западу от Анкориджа. 32-летний охотник находился в лесу со своим напарником, когда к ним вышел разъяренный бурый медведь. Мужчины попытались от него отбиться и открыли огонь.

В итоге медведь без обезврежен, а один из охотников заметил, что серьезно ранен в ногу. Кто именно выстрелил в него, пока выяснить не удалось, отметили в полиции штата. Пострадавшего экстренно доставили на вертолете в больницу Анкориджа. Обстоятельства инцидента уточняются.

До этого житель Калифорнии отбился от разъяренного гризли с помощью палки.

Ранее на Сахалине мужчина спас соседку от медведя с помощью лопаты.

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