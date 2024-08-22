Охотник отстреливался от медведя и сам попал в больницу с пулевым ранением

На Аляске мужчина попал в больницу с огнестрельным ранением после нападения медведя, передает Associated Press.

Инцидент произошел в середине августа на полуострове Кенай, в отдаленной местности к юго-западу от Анкориджа. 32-летний охотник находился в лесу со своим напарником, когда к ним вышел разъяренный бурый медведь. Мужчины попытались от него отбиться и открыли огонь.

В итоге медведь без обезврежен, а один из охотников заметил, что серьезно ранен в ногу. Кто именно выстрелил в него, пока выяснить не удалось, отметили в полиции штата. Пострадавшего экстренно доставили на вертолете в больницу Анкориджа. Обстоятельства инцидента уточняются.

До этого житель Калифорнии отбился от разъяренного гризли с помощью палки.

Ранее на Сахалине мужчина спас соседку от медведя с помощью лопаты.