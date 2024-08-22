Россиян предупредили об опасности ускорителей YouTube

Россияне после замедления YouTube стали активно использовать так называемые ускорители – VPN-сервисы, расширения для браузеров, разные программное обеспечение и так далее. Однако с подобными инструментами нужно быть осторожными, так как многие из них могут оказаться вредоносными, предупредил руководитель аналитического центра компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Основные риски связаны с тем, что большинство людей не обладают достаточными знаниями о работе IT-систем и не всегда понимают, что именно они устанавливают на устройство, отметил эксперт.

«На волне спроса и интереса к подобного рода решениям, люди могут натыкаться, в том числе, на потенциально опасные способы и ПО, которые имеют какую-то дополнительную функциональность», — предупредил он.

Программы могут иметь незадекларированные функции и выглядеть при этом обычно. Перед скачиванием и загрузкой таких сервисов нужно убедиться в надежности этого конкретного способа обойти ограничения, посоветовал Ульянов. Он призвал не доверять советам незнакомых людей – из чатов, форумов и так далее.

До этого аналитики выяснили, что замедление работы YouTube вызвало интерес россиян к отечественным и менее популярным иностранным сервисам. Так, с 1 августа резко возросло число поисковых запросов с названием китайского видеосервиса Bilibil. Количество поисковых запросов к американскому видеохостингу Vimeo за тот же период выросло вдвое. Кроме того, значительно увеличились поисковые запросы с упоминанием Rutube – их число возросло в три раза.

Ранее в Москве пенсионерка вызвала врачей из-за неработающего YouTube.